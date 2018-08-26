من مصر إلى اليمن وسوريا.. أبرز المواقف السياسية لجون ماكين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي السيناتور الجمهوري، جون ماكين، عصر السبت بحسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عن عمر يناهز 81 عاما، وذلك في إحدى المستشفيات بأمريكا بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ.

وكان لماكين دور مهم في السياسة الأمريكية، إذ ناقش خلال مسيرته المهنية كسيناتور ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي العديد من الملفات الإقليمية والعالمية، وبرز أسمه على الساحة الدولية نظرا لمواقفه في العديد من الملفات وخصوصا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها:

الملف السوري:

انتقد السيناتور الجمهوري تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلميحه على نية سحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيراً إلى أن هذا "شجع بشار الأسد وداعميه من روسيا وإيران على شن هجوم كيماوي آخر في سوريا".

ولفت ماكين إلى أن أمريكا "تنسحب وتسعى خلف ترتيبات جديدة من روسيا"، مضيفاً أن تلك الأحداث تعد "فصلاً مشيناً آخر في التاريخ الأمريكي، إلا أنه أمر متوقع".

الملف المصري:

برزت تصريحات السيناتور ووصفه لوصول الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي للسلطة بـ"الانقلاب" مدينا عمليات اعتقال طالت معارضين سياسيين، واصفا إياها بالتصرفات "القمعية"، كما دعا لاحترام "روح الثورة" والطموحات الديموقراطية للمصريين.

الملف العراقي:

أوضح السيناتور الجمهوري أن بلاده "قدمت معدات وتدريب للحكومة العراقية لقتال داعش وحماية نفسها من المخاطر الخارجية وليس لقتال عناصر مهمة في الحكومات الإقليمية"، رداً على أنباء تقدم القوات الحكومية العراقية باتجاه مواقع تابعة للأكراد قرب كركوك، عام 2017.

الملف اليمني:

رفض ماكين وصف العملية التي قام بها الجيش الأمريكي ضد تنظيم القاعدة في اليمن، عام 2017، بـ "العملية ناجحة"، قائلا: "لن أصف أي عملية تؤدي إلى فقدان حياة أمريكي بأنها ناجحة"، وذلك في إشارة إلى مقتل عنصر البحرية الأمريكية، وليام راينز أوين خلال العملية.

الملف الروسي:

انتقد السيناتور الجمهوري، عام 2017، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: إنه "عميل سابق في كي جي بي (الاستخبارات الروسية) وهو بلطجي ولم يتم انتخابه بصورة يصفها الكثيرون بأنها أسلوب نزيه،" وذلك في تصريح على إمكانية تعاون ترامب مع الرئيس الروسي".