توابع نتائج التحقيق الأممي.. "فيسبوك" يحظر حساب قائد جيش ميانمار

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— حظر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" حسابات 20 شخصاً ومنظمات في ميانمار، من ضمنها حسابات الشبكة التلفزيونية مياودي، التابعة للجيش والقائد العام للقوات المسلحة، جنرال مين أونغ هلاينغ.

وأعلنت "فيسبوك"، الإثنين، في بيان صحفي، أن القرار سعى إلى "منع أولئك الأشخاص من استخدام الخدمة لإثارة المزيد من التوترات العرقية والدينية"، كما أتت لتعزيز خطط "منع انتشار الكراهية والمعلومات الخاطئة على فيسبوك "، التي أعلنت عنها الشركة في بداية أغسطس/ آب 2018.

وكشفت الأمم المتحدة عن النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق في ميانمار، الإثنين، إذ خلصت البعثة في تقريرها إلى أن "هناك معلومات كافية تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في التاتماداو (جيش ميانمار)".

ولفت البيان إلى أن "فيسبوك يتخذ المزيد من الإجراءات في ميانمار"، إذ حذف 18 حساباً و52 صفحة وحساباً واحداً على "انستغرام"، مضيفاً أن الحسابات يتابعها 12 مليون شخص تقريباً.

وأكدت شركة الموقع الشهير أنها مستمرة في العمل "لمنع الاستخدام المسيء لتطبيق فيسبوك في ميانمار"، مضيفة أن "خبراء دوليين قد توصلوا في تقرير صادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أدلة تشير إلى أن العديد من هؤلاء الأفراد والمنظمات ارتكبوا أو سمحوا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد".