ماكرون يتحدث عن "سيادة أوروبية".. و"خطأ فادح" بشأن سوريا

شاهد.. هذا ما قاله ماكرون في “زيارة مهمة” للقاء ترامب

باريس، فرنسا (CNN)-- في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للسفراء الفرنسيين في باريس، الإثنين، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أوروبا "لن تعد تعتمد" على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها.

وقال ماكرون: "الأمر متروك لنا اليوم لتحمل مسؤولياتنا وضمان أمننا، وبالتالي سيادة أوروبية".

كما انتقد الرئيس الفرنسي الاتحاد الأوروبي قائلاً: "إننا ندفع ثمن عقود عديدة من ضعف أوروبا"، مضيفًا أنه يجب مضاعفة الجهود.

وبالانتقال إلى الأوضاع في سوريا، قال ماكرون إن إظهار الدعم للرئيس السوري، بشار الأسد، سيكون "خطأ فادحا" ، لكن يجب احترام سيادة سوريا "بالسماح للشعب السوري بالتعبير عن نفسه".