وزير البيئة الفرنسي يستقيل على الهواء: أصعب قرار في حياتي

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن وزير البيئة الفرنسي، نيكولاس هولو، استقالته من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة إذاعية على الهواء مباشرة، الثلاثاء، مشيراً إلى عدم موافقته على سياسات الحكومة وجهود التصدي للتغير المناخي.

وقال هولوت في مقابلة إذاعية: "لا أريد اعطاء الوهم بان موقفي داخل الحكومة يشير إلى أننا نتعامل مع هذه المشاكل بشكل صحيح؛ لذلك سأغادر الحكومة"، مضيفا: "لم أعد أرغب في الكذب".

هولوت قال إنه لم يحذر ماكرون أو رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، قبل الإعلان عن استقالته على الهواء، قائلاً إن القرار كان "بيني وبين نفسي وأنا". وخلال المقابلة، أشار إلى أن فشل حكومة بلاده في التعامل مع ملفات مبيدات الآفات والتنوع البيولوجي والتربة كان الدافع الرئيسي وراء قراره بالاستقالة، الذي اعتبره "أصعب قرار في حياتي"، حسب قوله.

وتم تعيين هولوت بقرار من ماكرون في 2017، وكان يعمل كمقدم برامج تلفزيوني، فضلا عن كونه ناشطا في مجال البيئة. وفي أول رد فعل، قال بنجامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، لـ BFMTV، إنه يأسف لقرار وزير البيئة المستقيل، مضيفا: "سمعت خيبة أمله، لكن يجب أن نمنحه الفضل كحكومة، لما تم إنجازه على مدار العام"، في إشارة لفترة شغله مهام منصبه.

وأضاف جريفو: "إنها مهمة مطولة العمل على التنوع البيولوجي، القتال من أجل البيئة، انتقال الطاقة. لا يمكننا تحقيق نتائج بشأن كل هذا في عام واحد فقط، ونيكولاس هولو يعرف ذلك. يستغرق الأمر وقتًا لتغيير نظامنا الزراعي"، خاتما بقوله: "أنا نادم على رحيله".