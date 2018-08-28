فرنسا تكشف عن تنفيذ ضربة موجعة ضد "داعش" في مالي

العبادي لـCNN: لا أفهم لماذا لا يتم القضاء على داعش في سوريا.. وهذا موقفنا من السعودية وإيران

يتعالج من الصدمة.. طفل نشأ في "دولة الخلافة" يشتاق إلى عائلته "الداعشية"

آخر الهاربين من الرقة.. النجاة من داعش تضعهم في قفص الاشتباه

(CNN)--أعلن الجيش الفرنسي في بيان، الإثنين، تنفيذه عملية عسكرية تمكنت من قتل أحد كبار قادة تنظيم "داعش" في منطقة ميناكا بشرق مالي.

وذكر بيان الجيش الفرنسي أن قائدا يدعى محمد الموينر، وعضو آخر في تنظيم داعش لقيا مصرعهما، ليلة الأحد، خلال عملية عسكرية شملت ضربة جوية وبرية.

وهذا التنظيم المتواجد في مالي ينتمي لنفس المجموعة الإرهابية، التي يعتقد أنها مسؤولة عن كمين النيجر عام 2017، الذي أسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين.

لكن القيادي المقتول في عملية يوم الأحد، ليس الشخص الذي كانت القوات الأمريكية تبحث عنه في ذلك الوقت.

وفي عملية مالي ، قُتلت أيضا امرأة مدنية ومراهق. وقال الجيش الفرنسي إن العملية أصابت عضوا بالمجموعة الإرهابية واثنين آخرين من المدنيين، موضحا أن هناك تحقيقا لتحديد كيفية إصابة المدنيين خلال الغارة.