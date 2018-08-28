بومبيو يرد على طهران: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز

شاهد.. ما الذي يحصل في إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إن إيران "لا تسيطر على مضيق هرمز"، وذلك حسبما جاء في حسابه على "تويتر"، الثلاثاء.

وجاءت تغريدة بومبيو، بعدما اعتبر قائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، الإثنين، أن قوات بلاده "تسيطر بيقظة" على الخليج وأنه "لا مكان" للقوات الأجنبية والأمريكية فيه.

وشدد بومبيو على أن مضيق هرمز "ممر مائي دولي"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها؛ لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الدولية".