"الشرق-2018".. أضخم مناورة روسية منذ 37 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، عن تحضيرات بلاده لمناورات جديدة بعنوان "الشرق-2018"، والتي تعتبر "الأضخم" منذ مناورات "الغرب-81" في 1981، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقال شويغو، إن "الشرق-2018" ستتضمن "300 ألف عسكري و36 ألف دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى ألف مروحية وطائرة مسيرة"، لافتاً إلى أن المناورات الجديدة تكرر شيئاً من "الغرب-81"، إلا أنها أكبر مما سبق.

أما بما يتعلق بالتفاصيل التحضيرية، قال وزير الدفاع الروسي إن من المتوقع أن تبدأ المناورات "بسلسلة كبيرة" من التدابير التحضيرية، أي حوالي 15 تدريباً خاصاً لتوفير احتياجات القوات، بينما أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالبدء باختبارات "مفاجئة وواسعة النطاق للاستعدادات القتالية".

وستشارك كل من القوات المنغولية والصينية في المناورات، التي ستجرى في الفترة ما بين 11 إلى 15 سبتمبر/ أيلول 2018.