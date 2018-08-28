ماذا قالت واشنطن أمام "العدل الدولية" بشأن إيران؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أن محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي، البولندية، "لا تملك الصلاحية" للنظر في الخلاف الأمريكي/ الإيراني والعقوبات الاقتصادية الجديدة المفروضة على طهران.

وقال محامي وزارة الخارجية الأمريكية، دونالد إيرل شالدريس، لقضاة الأمم المتحدة، إن القضية تعد "سوء استخدام لهذه المحكمة"، وذلك ضمن مرحلة المرافعات الشفوية.

وفي المقابل، رأت إيران أن العقوبات الجديدة "تخالف معاهدة صداقة وقعت عام 1955" بين الدولتين، بينما لفت الوفد الأمريكي إلى أن الإجراءات التي اتخذت ضد إيران "متعلقة بالاتفاق للنووي"، مضيفاً أنه يعتبر اتفاقاً متعدد الأطراف ومستقل ومنفصل عن معاهدة 1955 الخاصة بتسوية النزاعات.

وكانت واشنطن قد أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار الماضي، كما فرضت عقوبات على طهران دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر أغسطس/ آب.