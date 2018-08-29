خامنئي يهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي ويشكك في وعود الأوروبيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، أن بلاده لن تدخل في أي مفاوضات مع أمريكا، إذ وصف المسؤولين الأمريكيين بـ"الوقحين والمعتدين"، مهددا بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال خامنئي إن أمريكا تريد "إخضاع" إيران و"سحبها" إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن بلاده "لن تتفاوض أبداً" مع الولايات المتحدة. وبيَن خامنئي أنه "ما من مشكلة حول التفاوض مع الدول الأوروبية"، إلا أنه انتقد الاتحاد الأوروبي قائلاً إن سلوكهم كان "غير لائق"، مضيفاً: " كان ينبغي النظر بعين الريبة إلى وعود الأوربيين والحذر فيما يتعلق في التعامل معهم".

واعتبر المرشد الإيراني أن الاتفاق النووي "أداة لحماية المصالح الوطنية" الإيرانية، كما أوضح أنه ليس "هدفاً" إنما "أداة"، مضيفاً أن إيران "ستنحي الاتفاق النووي جانباً"، عندما لا تصل إلى "النتيجة المطلوبة" في حماية المصالح الإيرانية، بحسب تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ووكالة أنباء "تسنيم".

أما بما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في إيران، أكد خامنئي على ضرورة "العمل بقوة وطاقة مضاعفة"، كما لفت إلى أن " العدو وبسبب بعض حالات الضعف والفراغ الاقتصادي، صار يركز اليوم على قضية اقتصاد البلاد"، كما طلب من المسؤولين الإيرانيين أن يبينوا للأوروبيين أن "الإجراءات التي سيقومون بها ستواجه بالرد المناسب من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".