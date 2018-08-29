ترامب يوجه رسالة تحذير إلى غوغل وفيسبوك وتويتر

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تحذيرا إلى شركات "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر"، قائلا إن الشركات الثلاث "تدخل منطقة خطرة جدا جدا"، وذلك بعد ساعات من تغريدة، عبر حسابه على تويتر، اتهم فيها غوغل بإعطاء الأفضلية في نتائج البحث عنه للأخبار السلبية.

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن غوغل تستغل الكثير من الناس، وهذا أمر خطير جدا، واتهام خطير جدا". وأضاف ترامب أن شركات غوغل وفيسبوك وتويتر "تدخل في منطقة حرجة جدا جدا وعليها أن تحذر".

وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال حول تغريدته التي اتهم فيها غوغل بـ"قمع أصوات المحافظين وإخفاء المعلومات والأخبار الجيدة". وقال ترامب إن "نتائج البحث على غوغل عن أخبار ترامب لا تظهر سوى تقارير الإعلام الكاذب".

بينما نفت غوغل هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تستخدم عملية البحث لوضع أجندة سياسية ولا تدفع نتائجها لتميل وتتحيز لأي أيديولوجية سياسية. وأضاف: "نعمل باستمرار على تحسين محرك جوجل للبحث، ونحن لا نقوم بتصنيف نتائج البحث للتلاعب بالتوجهات السياسية".