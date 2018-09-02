هولندا تكشف هوية المشتبه به بهجوم الطعن: دوافعه إرهابية

أمستردام، هولندا (CNN)— كشفت الشرطة الهولندية هوية المشتبه به بتنفيذ هجوم الطعن في محطة القطارات المركزية بالعاصمة أمستردام، الجمعة، قائلة إنه من أصول أفغانية ويبلغ من العمر 19 عاما، مكتفية بالقول إنه يدعى "جواد س".

وقال متحدث باسم الشرطة بالمدينة، في تصريحات لـCNN إن الدوافع وراء هذا الهجوم "إرهابية"، لافتا إلى أن المشتبه به لا زال يتلقى العلاج في المستشفى بعد إطلاق عناصر الأمن النار عليه.

وكان مكتب عمدة أمستردام كشف في وقت سابق أن المصابات في هذا الهجوم، هما مواطنان أمريكيان، لافتا إلى أنهما أصابتهما غير مهددة للحياة.

وتظهر التحقيقات الأولية التي أعلن عنها مكتب العمدة أنه "لا توجد أي إشارات في الوقت الحالي حول إن كان المشتبه به وقع عليه الاختيار للقيام بهذا الهجوم"، لافتا إلى أن السلطات الأمنية في ألمانيا (مكان إقامة المشتبه به) فتشت منزله وحصلت على أجهزة تخزين معلومات ولا يزال تحليلها جاريا.