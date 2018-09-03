أمريكا تؤكد مقتل زعيم داعش في أفغانستان

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عدسة CNN توثق مداهمات على خلايا داعش في تركيا قبل رأس السنة

(CNN)-- أكدت القوات الأمريكية في أفغانستان، الأحد، أن قائد تنظيم داعش في البلاد قتل في هجوم، قبل أيام.

ووقع الهجوم، السبت 25 أغسطس/ آب الماضي، في المنطقة الشرقية من محافظة نانغارهار، وقتل أبو سيد أوراكزاي، بحسب بيان للقوات الأمريكية في أفغانستان.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن زعيم تنظيم داعش و 10 مقاتلين آخرين من المجموعة الإرهابية قتلوا في غارة جوية، وفقا للمتحدث الإقليمي عطا الله خوجاني.

وصرح خوجاني لـCNN في وقت سابق بأن القوات الأفغانية وقوات التحالف نفذت الضربة بعد تلقي معلومات استخبارية من مديرية الأمن الوطني الأفغانية.

وهذه المرة الثالثة، التي تعلن فيها القوات الأمريكية مقتل قائد لتنظيم داعش في أفغانستان، منذ يوليو/ تموز 2016 ، وفقًا لما ذكرته الولايات المتحدة.