حدث في 3 سبتمبر.. تتويج ريتشارد قلب الأسد وبريطانيا تخسر أمريكا وقطر

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حدث في 3 سبتمبر.. تتويج ريتشارد وبريطانيا تخسر أمريكا وقطر
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حدث في 3 سبتمبر.. تتويج ريتشارد قلب الأسد وبريطانيا تخسر أمريكا وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن 3 سبتمبر/ أيلول من التواريخ الخاصة للإنجليز، فقد شهد تتويج ريتشارد الأول ملكاً على إنجلترا عام 1189. وفي 1783، اعترفت بريطانيا باستقلال المستعمرات الأمريكية الـ13 التي شكلت نواة الولايات المتحدة، كما استقلت قطر عن بريطانيا في 1971.

وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 3 سبتمبر:

  • 1189  

تتويج ريتشارد الأول، المُلقب بـ"قلب الأسد" ملكاً على إنجلترا في ويستمنستر

  • 1783

توقيع معاهدة باريس لإنهاء حرب الاستقلال الأمريكية واعتراف بريطانيا باستقلال المستعمرات الـ13

  • 1971 

الشيخ خليفة بن حمد يعلن استقلال قطر عن المملكة المتحدة وإنهاء معاهدة الحماية البريطانية

  • 2004

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  • 2006 

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  • 2017

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