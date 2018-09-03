حدث في 3 سبتمبر.. تتويج ريتشارد قلب الأسد وبريطانيا تخسر أمريكا وقطر
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن 3 سبتمبر/ أيلول من التواريخ الخاصة للإنجليز، فقد شهد تتويج ريتشارد الأول ملكاً على إنجلترا عام 1189. وفي 1783، اعترفت بريطانيا باستقلال المستعمرات الأمريكية الـ13 التي شكلت نواة الولايات المتحدة، كما استقلت قطر عن بريطانيا في 1971.
وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 3 سبتمبر:
- 1189
تتويج ريتشارد الأول، المُلقب بـ"قلب الأسد" ملكاً على إنجلترا في ويستمنستر
- 1783
توقيع معاهدة باريس لإنهاء حرب الاستقلال الأمريكية واعتراف بريطانيا باستقلال المستعمرات الـ13
- 1971
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- 2004
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