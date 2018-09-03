حدث في 3 سبتمبر.. تتويج ريتشارد قلب الأسد وبريطانيا تخسر أمريكا وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن 3 سبتمبر/ أيلول من التواريخ الخاصة للإنجليز، فقد شهد تتويج ريتشارد الأول ملكاً على إنجلترا عام 1189. وفي 1783، اعترفت بريطانيا باستقلال المستعمرات الأمريكية الـ13 التي شكلت نواة الولايات المتحدة، كما استقلت قطر عن بريطانيا في 1971.

وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 3 سبتمبر:

1189

تتويج ريتشارد الأول، المُلقب بـ"قلب الأسد" ملكاً على إنجلترا في ويستمنستر

1783

توقيع معاهدة باريس لإنهاء حرب الاستقلال الأمريكية واعتراف بريطانيا باستقلال المستعمرات الـ13

1971

الشيخ خليفة بن حمد يعلن استقلال قطر عن المملكة المتحدة وإنهاء معاهدة الحماية البريطانية

2004

مقتل 330 من رهائن احتجزهم متمردون شيشان بمدرسة في بيسلان بعد اقتحام القوات الروسية

2006

أندريه أغاسي يعتزل التنس بعد خسارته أمام بنيامين بيكير بأربع مجموعات في بطولة أمريكا المفتوحة

2017

كوريا الشمالية تعلن عن اختبار قنبلة هيدروجينية بنجاح