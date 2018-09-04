طالبان تعلن وفاة زعيم شبكة "حقاني" المسؤولة عن عدة هجمات بأمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت حركة طالبان وفاة زعيم حركة حقاني، جلال الدين حقاني، والذي تحملت الشبكة التي يتزعمها مسؤولية عدة هجمات انتحارية استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في السابق.

وقال المتحدث باسم طالبان إن حقاني، الذي سلم قيادة العمليات لابنه سراج قبل سنوات، توفي إثر "صراع طويل مع المرض" وذلك بعد أن بقي حبيس فراشه خلال السنوات الماضية.

أُدرجت حركة حقاني ومقرها منطقة وزير ستان القبلية التي ترتبط بحركة طالبان تنظيم القاعدة، على قوائم الإرهاب الأمريكية عام 2012 بعد أن استهدفت أمريكا بعدة هجمات انتحارية.

ولا يزال توقيت وفاة حقاني غير واضج حتى لحظة كتابة هذه السطور، إلا أن عائلته أصدرت بيانا أعلنت به وفاته، الثلاثاء، بينما قال رئيس الشؤون العامة في مكتب المجلس القومي الأفغاني، تواب غورزانغ، إن وفاة حقاني تعود إلى عام 2007.