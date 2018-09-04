الكرملين يرد على تغريدة ترامب بشأن إدلب

موسكو، روسيا (CNN)-- اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، تحذيرات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأخيرة، ضد شن هجمات على مدينة إدلب السورية، بـ "النهج غير الشامل" لحل الأزمة.

ورداً على تعليق ترامب، الذي وصف فيه الهجوم المحتمل من قبل الجيش السوري بـ"خطأ إنساني خطير" قال بيسكوف، في مكالمة هاتفية مع صحفيين، إنه "من الضروري التعامل مع هذه المشكلة"، مضيفاً أن روسيا على علم باستعدادات الجيش السوري لحل المشكلة.

ونوه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إلى أن "الخروج بتحذيرات دون الانتباه للآثار الخطيرة والسلبية التي قد تتركها على الوضع الكلي في سوريا هو على الأرجح ليس نهجاً شاملاً"، مضيفاً أن الوضع في إدلب مازال يشكل "قلقاً كبيراً" في موسكو ودمشق وأنقرة وطهران، بسبب "تجمعات الإرهابيين في المنطقة وتمركزهم فيها".

وأكد بيسكوف أن "التجمعات الإرهابية"، في مدينة إدلب، التي تعد المعقل الأخير للمعارضة، تؤدي إلى "زعزعة عامة في المنطقة"، مما "يقوض" أيضاً محاولات وضع الموقف على مسار الحل السياسي والدبلوماسي".