أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سقطت قذيفة هاون على المبنى القديم للسفارة الأمريكية في العاصمة الليبية، طرابلس، بـ"الخطأ" نتيجة لاشتباكات اندلعت في المنطقة المحيطة بالمبنى بين ميليشيات متنازعة، وفقا لما قاله مسؤول ليبي لـCNN، الثلاثاء.

أكد المسؤول الليبي، الذي رفض الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموقف في العاصمة الليبية، أن مبنى السفارة كان خالياً، لأن سفارة واشنطن نُقلت إلى مكان آخر سابقاً.

وأشار المسؤول إلى أن فرق الإطفاء لم تستطع الوصول إلى مكان الحريق بسبب استمرار الاشتباكات، وهو الأمر الذي أبقى الحريق الناجم عن سقوط القذيفة مندلعاً حتى اللحظات التي أدلى بها المسؤول بتصريحاته.

بالمقابل، نفت السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر تضرر مبناها القديم إثر انفجار خزان للوقود في محيطها.

يكر أن الاشتباكات التي اندلعت بين عدة ميليشيات ليبية في طرابلس، خلفت 47 قتيلاً على الأقل و140 جريحاً، وفقاً لحصيلة ليست نهائية.