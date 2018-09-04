طالبان تعلن مقتل مؤسس شبكة حقاني الإرهابية: بعد "معركة طويلة" مع المرض

كابول، أفغانستان (CNN)-- أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، مقتل جلال الدين حقاني، المؤسس الأفغاني لشبكة حقاني الإرهابية.

وتم تصنيف شبكة حقاني، التي كانت مسؤولة عن عمليات الاختطاف والتفجيرات الانتحارية ضد الولايات المتحدة وحلفائها على مدى عقود، رسمياً على أنها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في عام 2012.

وشبكة حقاني مرتبطة بطالبان والقاعدة، ومقرها في وزيرستان، وهي منطقة قبلية في باكستان، وتعمل أيضا عبر الحدود في أفغانستان.

وقال بيان وزعه المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، على الصحفيين، إن حقاني توفي "بعد معركة طويلة مع المرض"، مضيفا أنه كان "مريضا على مدى السنوات الماضية". ولم يتضح التصريح توقيت موته.