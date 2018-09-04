حدث في 4 سبتمبر.. تأسيس غوغل وضربة موجعة للتحالف العربي باليمن
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل 20 عاما، في 4 سبتمبر/ أيلول، أسس سيرغي برين ولاري بيج، اللذان أصبحا صديقين خلال دراستهما في جامعة ستانفورد، شركة غوغل، وكان مقر الشركة الأول مرآب سيارات صديقتهما سوزان وجسيكي، التي تتولى الآن منصب الرئيس التنفيذي ليويتوب.
وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 4 سبتمبر:
- 1870
هزيمة إمبراطور فرنسا نابليون الثالث أمام القوات الألمانية ووقوعه أسيرا بيد الألمان
- 1981
اغتيال السفير الفرنسي في لبنان لويس دولامار من قبل مسلحين يُزعم أنهم يتبعون النظام السوري
- 1998
تأسيس شركة "غوغل" على يد سيرغي برين ولاري بيج ومقرها مرآب سيارات
- 2015
مقتل 45 جنديا إماراتيا و10 سعوديين و5 بحرينيين في ضربة موجعة للتحالف العربي باليمن
- 2016
بابا الفاتيكان فرنسيس يعلن الأم تريزا قديسة تقديرا لخدماتها وتضحياتها الإنسانية