حدث في 4 سبتمبر.. تأسيس غوغل وضربة موجعة للتحالف العربي باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل 20 عاما، في 4 سبتمبر/ أيلول، أسس سيرغي برين ولاري بيج، اللذان أصبحا صديقين خلال دراستهما في جامعة ستانفورد، شركة غوغل، وكان مقر الشركة الأول مرآب سيارات صديقتهما سوزان وجسيكي، التي تتولى الآن منصب الرئيس التنفيذي ليويتوب.

وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 4 سبتمبر:

1870

هزيمة إمبراطور فرنسا نابليون الثالث أمام القوات الألمانية ووقوعه أسيرا بيد الألمان

1981

اغتيال السفير الفرنسي في لبنان لويس دولامار من قبل مسلحين يُزعم أنهم يتبعون النظام السوري

1998

تأسيس شركة "غوغل" على يد سيرغي برين ولاري بيج ومقرها مرآب سيارات

2015

مقتل 45 جنديا إماراتيا و10 سعوديين و5 بحرينيين في ضربة موجعة للتحالف العربي باليمن

2016

بابا الفاتيكان فرنسيس يعلن الأم تريزا قديسة تقديرا لخدماتها وتضحياتها الإنسانية