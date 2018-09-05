مقتل 20 شخصا في تفجيرين بكابول

شاهد.. آثار انفجار كابول الذي أودى بحياة 48 شخصاً على الأقل

كابول، أفغانستان (CNN)-- قال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، لشبكة CNN إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انفجارين، الأربعاء، بالعاصمة كابول.

وأعلن رحيمي إصابة 70 شخصا آخرين بجروح جراء التفجيرين في العاصمة كابول.

وطبقاً للمتحدث، وقع الهجوم حوالي الساعة 6 مساءً (بالتوقيت المحلي) عندما فجر انتحاري سترته المتفجرة داخل نادي مايواند ريسلنغ، في قلعة ناظر.

وبدأ أفراد الأمن وخدمات الطوارئ والصحفيون بالتجمع في المكان عندما انفجرت العبوة الناسفة الثانية، وهي سيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل وجرح بعض منهم.

ويقع مكان الحادث داخل منطقة الشرطة السادسة في كابول، على الجانب الغربي من المدينة، حيث يشكل السكان المحليون غالبية أفرادها.