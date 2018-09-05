حدث في 5 سبتمبر.. ذهبية كلاي وهجوم أولمبياد ميونخ واعتقالات السادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من أبرز الأحداث التاريخية في 5 سبتمبر/ أيلول، كان هجوم فلسطينيين من منظمة "أيلول الأسود" على البعثة الإسرائيلية في أولمبياد ميونيخ عام 1972، واحتجاز رهائن منهم في عملية انتهت بمقتل 11 رياضيا إسرائيليا.

وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 5 سبتمبر:

1960

كاسيوس كلاي (محمد علي كلاي) يفوز بالميدالية الذهبية لأولمبياد روما

1977

ناسا تطلق المسبار فوياجر 1 إلى الفضاء لاستكشاف كواكب المجموعة الشمسية

1972

فلسطينيون من منظمة "أيلول الأسود" يهاجمون مقر البعثة الإسرائيلية

في أولمبياد ميونخ لينتهي بمقتل 11 رياضيا إسرائيليا

1981

الرئيس المصري أنور السادات يأمر باعتقال قيادات سياسية وإعلامية ودينية

وهي ما وصفته المعارضة بـ"قرارات سبتمبر السوداء"

1997

وفاة الأم تريزا، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز 87 عاماً

2003

استقالة محمود عباس من رئاسة الحكومة الفلسطينية بعد خلافات مع الرئيس ياسر عرفات