لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، أن لديها أدلة كافية لتوجيه اتهامات لروسيين اثنين فيما يتعلق بقضية تسميم العميل المزدوج الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وأوضح مكتب الادعاء العام البريطاني، أن المشتبه بهما يدعيان، ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، وأن كلاهما غير موجود في بريطانيا، لافتة إلى أن التهم تتمحور حول التآمر لقتل سيرغي سكريبال وابنته إلى جانب ضابط الشرطة نيك بايلي.

وأضاف مكتب الادعاء إن المملكة المتحدة لن تسعى وراء إصدار مذكرة جلب للمشتبه بهما إلا أنها ستسعى لإصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحقهما.

ويذكر أن كلا من سكريبال البالغ من العمر 66 عاماً، وابنته يوليا البالغة من العمر 33 عاماً، تعرضا للتسمّم في الرابع من مارس/آذار لما وصفته السلطات البريطانية بأنه غاز للأعصاب معدّ للعمليات العسكرية، في حين قال المسؤولون البريطانيون إن الهجوم من هذا النوع قد يتم من خلال شخص (أو مجموعة من الأشخاص) بتدريب أساسي حول كيفية استخدام "نوفيتشوك"، وهو الغاز المستخدم بالهجوم. أعلنت