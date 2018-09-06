وزير الأمن البريطاني: بوتين مسؤول بنهاية المطاف عن هجوم نوفيتشوك

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— قال بن والاس، وزير الأمن البريطاني، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو المسؤول في نهاية المطاف عن هجوم غاز نوفيتشوك في سالزبيري والذي استهدف العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وقال والاس في تصريح لإذاعة BBC: "الـGRU هو وحدة استخباراتية عسكرية، ولا اعتقد أن أي أحد يمكنه القول إن بوتين ليس مسيطرا على دولته"، وذلك بعد كشف السلطات البريطانية أن المشتبه بهما يدعيان، ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف وكلاهما عميل لدى الـGRU المسؤولة عن هجوم نوفيتشوك.

ويذكر أن ويذكر أن كلا من سكريبال البالغ من العمر 66 عاماً، وابنته يوليا البالغة من العمر 33 عاماً، تعرضا للتسمّم في الرابع من مارس/آذار لما وصفته السلطات البريطانية بأنه غاز للأعصاب معدّ للعمليات العسكرية، في حين قال المسؤولون البريطانيون إن الهجوم من هذا النوع قد يتم من خلال شخص (أو مجموعة من الأشخاص) بتدريب أساسي حول كيفية استخدام "نوفيتشوك"، وهو الغاز المستخدم بالهجوم. أعلنت