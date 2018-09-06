حدث في 6 سبتمبر.. رحلة كولومبوس ووداع الأميرة ديانا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في 6 سبتمبر/ أيلول عام 1997، احتشد أكثر من مليون شخص في بريطانيا لوداع الأميرة ديانا، أميرة ويلز، بعد مقتلها في حادث سيارة مع صديقها دودي الفايد، وهو الحدث الذي تابعه الملايين حول العالم.
وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 6 سبتمبر:
- 1492
كريستوفر كولومبوس يبحر من لا غوميرا التابعة لجزر الكناري لعبور المحيط الأطلسي للمرة الأولى
- 1965
الجيش الهندي يعبر الحدود الباكستانية ويقصف مدينة لاهور مع اشتعال الحرب بينهما
- 1997
تشييع الأميرة ديانا، أميرة ويلز، بعد مقتلها في حادث سيارة برفقة صديقها دودي الفايد
- 2006
الرئيس الأمريكي جورج بوش يعترف بالسجون للاستخبارات المركزية الأمريكية حول العالم
- 2007
نجاة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من تفجير انتحاري أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص
- 2007
وفاة المغني الأوبرالي الشهير لوتشانو بافاروتي عن عمر يناهز 71 عاماً