حدث في 7 سبتمبر.. تأسيس الإنتربول وأول اجتماعات بكامب ديفيد بين بيغن والسادات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في 7 سبتمبر/أيلول من عام 1923 تأسست منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بـ"الإنتربول" والتي تعمل على مكافحة الجرائم الدولية، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في مثل هذا اليوم.
وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 7 سبتمبر:
- 1923
تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية / الإنتربول.
- 1977
توقيع اتفاقية بين بنما والولايات المتحدة تعيد بموجبها الولايات المتحدة السلطة على قناة بنما إلى بنما.
- 1978
عقد أول اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن والرئيس المصري محمد أنور السادات.
- 2003
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيسًا للوزراء خلفًا لمحمود عباس.
- 2017
زلزالٌ عنيف بقوة 8.1 درجة يضرب ساحل ولاية تشياباس جنوب المكسيك، ويتسبب بِمقتل 90 شخصًا على الأقل، وهو أقوى زلزالٍ تشهده البلاد مُنذ عام 1985.