‫حدث في 7 سبتمبر.. تأسيس الإنتربول وأول اجتماعات بكامب ديفيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في 7 سبتمبر/أيلول من عام 1923 تأسست منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بـ"الإنتربول" والتي تعمل على مكافحة الجرائم الدولية، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في مثل هذا اليوم.

وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 7 سبتمبر:

1923

تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية / الإنتربول.

1977

توقيع اتفاقية بين بنما والولايات المتحدة تعيد بموجبها الولايات المتحدة السلطة على قناة بنما إلى بنما.

1978

عقد أول اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن والرئيس المصري محمد أنور السادات.

2003

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيسًا للوزراء خلفًا لمحمود عباس.

2017

زلزالٌ عنيف بقوة 8.1 درجة يضرب ساحل ولاية تشياباس جنوب المكسيك، ويتسبب بِمقتل 90 شخصًا على الأقل، وهو أقوى زلزالٍ تشهده البلاد مُنذ عام 1985.