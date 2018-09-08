ما حقيقة الدور الأمريكي بالتخطيط لانقلاب في فنزويلا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشفت مصادر عسكرية أمريكية لـCNN عن اجتماع ضباط أمريكيين مع نظرائهم الفنزويليين بهدف التخطيط لانقلاب على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قبل أن تتراجع أمريكا عن دعم الانقلاب.

والتقى الضباط الأمريكيون بنظرائهم الفينزويليين عدة مرات خلال العام الماضي بناء على طلب من الضباط الفنزويليين، قبل أن تتراجع واشنطن عن دعم الانقلاب على مادورو ويفشل المخطط، وفقا للمصادر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت خبر اجتماع المسؤولين العسكريين الأمريكيين بمسؤولين من فنزويلا، صباح السبت، قبل أن يؤكد ضباط أمريكيون سابقون صحة هذه المعلومات لـCNN.

من جانبه، وفي وقت سابق، ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية اللجوء إلى خيار عسكري ضد كاراكاس، ودرس مع مستشاريه خيار اجتياح فنزويلا عسكريا.

يذكر أن البيت الأبيض لم يعلق بشكل فوري على هذه الأنباء، بعد محاولة الحصول على تعقيب منه على هذه المعلومات.