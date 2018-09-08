‫حدث في 8 سبتمبر.. قصف لندن وأول برنامج حواري لأوبرا‬

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في 8 سبتمبر/أيلول من عام 1986 بدأ عرض أول برنامج حواري للمقدمة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري وقد كان يسمى برنامجها الذي سمي "The Oprah Winfrey Show"، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في مثل هذا اليوم.

وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 8 سبتمبر:

1941

بداية الحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفيتية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1944

قصف مدينة لندن «بصاروخ V2» لأول مرة في الحرب العالمية الثانية.

1949

الزعيم الحبيب بورقيبة يعود إلى تونس بعد غياب أربع سنوات ونصف قضاها في مصر.

1986

بدأ عرض أول برنامج حواري للمذيعة أوبرا وينفري.