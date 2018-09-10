حدث في 10 سبتمبر/أيلول.. وصول القوات العربية المشتركة إلى الكويت
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 10 سبتمبر/أيلول من عام 1991 وصلت القوات العربية المشتركة إلى الكويت بهدف إخراج القوات العراقية منها بعد صدور قرار من جامعة الدول العربية، وفي نفس اليوم من عام 1990 استأنفت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بعد قطيعة استمرت نحو 11 عاما، فيما يلي تسلسل الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.
- 1844
توقيع «معاهدة طنجة» التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.
- 1940
الطائرات الألمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية.
- 1952
ترشيح محمد عبد الخالق حسونة لأمانة جامعة الدول العربية خلفًا لعبد الرحمن عزام المستقيل.
- 1961
القوات العربية المشتركة المشكلة بقرار من جامعة الدول العربية تصل إلى الكويت وذلك على خلفية الأزمة بين الكويت والعراق.
- 1990
إيران توافق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق بعد قطيعة استمرت نحو 11 سنة منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980.
- 2007
رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف يعود إلى باكستان بعد 7 سنوات في المنفى.