‫حدث في 10 سبتمبر/أيلول.. وصول القوات العربية المشتركة إلى الكويت‬

‫دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 10 سبتمبر/أيلول من عام 1991 وصلت القوات العربية المشتركة إلى الكويت بهدف إخراج القوات العراقية منها بعد صدور قرار من جامعة الدول العربية، وفي نفس اليوم من عام 1990 استأنفت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بعد قطيعة استمرت نحو 11 عاما، فيما يلي تسلسل الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.‬

‫1844‬

توقيع «معاهدة طنجة» التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.

‫1940‬

الطائرات الألمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية.

‫1952‬

ترشيح محمد عبد الخالق حسونة لأمانة جامعة الدول العربية خلفًا لعبد الرحمن عزام المستقيل.

‫1961‬

القوات العربية المشتركة المشكلة بقرار من جامعة الدول العربية تصل إلى الكويت وذلك على خلفية الأزمة بين الكويت والعراق.

‫1990‬

إيران توافق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق بعد قطيعة استمرت نحو 11 سنة منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980.

‫2007‬

رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف يعود إلى باكستان بعد 7 سنوات في المنفى.