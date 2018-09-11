بعد هجوم بولتون.. "الجنائية الدولية" تتحدى إدارة ترامب: سنواصل العمل

(CNN)-- قالت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، إنها "ستواصل القيام بعملها دون أن يردعها أحد"، رغم التحذيرات الصادرة عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سوف تتوقف عن تقديم أي "شرعية أو دعم" إلى الهيئة الدولية.

وفي بيان قدمته لشبكة CNN، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها "مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة" ستواصل "ضمان المساءلة عن الجرائم التي تصدم ضمير الإنسانية"، وفقًا لسيادة القانون.

تأتي هذه التصريحات بعد أن شن بولتون هجومًا على المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، ووصفه بأنه "غير فعال ، وغير خاضع للمساءلة"، ومؤسسة "خطرة تمامًا" تتعارض مع "المبادئ الأمريكية".

وفي خطاب أمام الجمعية الفيدرالية في واشنطن ، قال بولتون إن الولايات المتحدة "لن تتعاون أو تشارك أو تمول أو تساعد المحكمة الجنائية الدولية بأي شكل من الأشكال. لن يسمح هذا الرئيس للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة البيروقراطيين الأجانب، ولن يسمح لأمم أخرى أن تملي علينا وسائل الدفاع عن النفس"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "ستحظر على قضاتها والمدعين العامين دخول الولايات المتحدة "و" فرض عقوبات على أموالهم في النظام المالي الأمريكي".