أفيخاي بذكرى 11 سبتمبر: إسرائيل في طليعة المحاربين ضد الإرهاب

بالفيديو.. الإسلاموفوبيا تتصاعد في أمريكا.. و"كير": 2015 يسجل أكبر عدد من الاعتداءات منذ هجمات 11 سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح الثلاثاء، إن بلاده "في طليعة المحاربين" ضد الإرهاب، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" تزامنا مع الذكرى الـ17 لأحداث 11 سبتمبر/ أيلول.

وفي حسابه على "تويتر"، كتب أفيخاي: "تصادف اليوم الذّكرى الأليمة لأحداث ١١ سبتمبر/ أيلول الإرهابية، التي وجهتها يد الإرهاب لتقتل آلاف الأبرياء بسبب البغض والكراهية، التي تكمن في نفوس بعض أشباه البشر الذين يسعون لتدمير البشرية".

وأضاف أن "الإرهاب الأعمى لا يزال يعتدي على الأبرياء في مناطق مختلفة من العالم، ونحن الإسرائيليون في طليعة المحاربين ضده، وإن لَبس أشكالًا أو مسميات مختلفة. هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى علينا رفع صوتنا بالعبرية والعربية مؤكدين أننا كلنا ضد الإرهاب".

وفي 11 سبتمبر/أيلول من عام 2001 استهدف هجوم بالطائرات مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في فيرجينيا، بحادثة يرى كثيرون أنها كانت علامة فارقة في التاريخ.