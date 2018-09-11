روسيا تبدأ أكبر مناورة عسكرية منذ سقوط الاتحاد السوفييتي

(CNN)-- بدأت روسيا مجموعة واسعة من التدريبات العسكرية المعروفة باسم "فوستوك 2018"، الثلاثاء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، حيث ستستمر تلك الفعاليات من 11 إلى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية إن "القوات ستتدرب على آليات الحرب بمشاركة مجموعات مختلفة من أجل ضمان الأمن العسكري للاتحاد الروسي".

وقد وصفت الوزارة من قبل هذه التدريبات بأنها أكبر المناورات الحربية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. وقالت إن 300 ألف جندي سيشاركون في المناورات، بالإضافة إلى أكثر من 1000 طائرة وطائرات مروحية ومركبات جوية بدون طيار، وما يصل إلى 36000 دبابة، ومركبات قتالية للمشاة، وناقلات جند مدرعة، ومركبات أخرى، يصل عددها إلى 80 سفينة ويدعمها أوعية. وستشارك أيضا وحدات من الجيش الشعبي لتحرير الصين في تلك التدريبات.