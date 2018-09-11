‫‫حدث في 11 سبتمبر.. الهجوم على مركز التجارة والقبض على عمر المختار‬‬

‫‫دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 11 سبتمبر/أيلول من عام 2001 استهدف هجوم بالطائرات مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا، بحادثة يرى كثيرون أنها كانت علامة فارقة في التاريخ، كما أنه في نفس اليوم من عام 1931 ألقت إيطاليا القبض على "شيخ المجاهدين"، عمر المختار، بليبيا، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.‬‬

‫‫1840‬‬

‫بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد علي باشا على ترك الشام.‬

‫‫1931‬‬

‫الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار وهو مصاب ينزف دمًا.‬

‫‫1941‬‬

‫ألمانيا النازية تعلن الحرب على الولايات المتحدة‬

‫‫1971‬‬

‫انضمام البحرين وقطر إلى جامعة الدول العربية.‬

‫‫2001‬‬

‫ هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.‬

‫‫2015‬‬

‫سقوط رافعة في الحرم المكي نتيجة العواصف الرعدية الشديدة التي ضربت مكة، والدفاع المدني السعودي يعلن مقتل 107 أشخاص وإصابة 238 آخرين نتيجة ذلك.‬

