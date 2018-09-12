بوتين عن قضية سكريبال: نعلم هوية المشتبه بهما

موسكو، روسيا (CNN) -- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، على أنه "لا شيء إجرامي" في خلفية المشتبه بهما بمحاولة قتل الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، إذ قال بوتين، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن بلاده "حددت هوية المشتبه بهما".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم النظر بخلفية المشتبه بهما و"أي نوع من الأشخاص هما"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي شيء غير عادي أو إجرامي هناك" فهم "مدنيون"، كما وجه رسالة لهم قائلاً: "أريد أن أخاطبهما، دعوهم يكشفوا عن نفسيهما لكم في الإعلام".

وكانت المملكة المتحدة قالت في وقت سابق إنها تملك الأدلة الكافية لإدانة روسيين اثنين على صلة باستخدام غاز الأعصاب لقتل العميل السابق وابنته، كما أعلنت الشرطة البريطانية عن هوية المشتبه بهما وهما ألكساندر بتروف وراسلان بوشيروف واتهمتهما بالقتل العمد لسكريبال وابنته وضابط الشرطة، نيك بيلي.

أما فيما يتعلق بتسليم المشتبه بهما، قالت المملكة المتحدة إنها لن تتقدم بطلب تسليم للمشتبه بهما، بل ستقدم للحصول على مذكرة اعتقال أوروبية.

ويذكر أن كلا من سكريبال البالغ من العمر 66 عاماً، وابنته يوليا البالغة من العمر 33 عاماً، تعرضا للتسمّم في الرابع من مارس/آذار باستخدام ما وصفته السلطات البريطانية بغاز للأعصاب معدّ للعمليات العسكرية، في حين قال المسؤولون البريطانيون إن الهجوم من هذا النوع قد يتم من خلال شخص (أو مجموعة من الأشخاص) بتدريب أساسي حول كيفية استخدام "نوفيتشوك"، وهو الغاز المستخدم بالهجوم.