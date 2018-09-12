حدث في 12 سبتمبر.. ألمانيا تخطف موسوليني وانقلاب عسكري في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 12 سبتمبر/أيلول من عام 1943 نفذت ألمانيا عملية كوماندوس ونجحت بخطف الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني وأعلنته الزعيم الأوحد لإيطاليا من مدينة ميونخ، وحدث انقلاب عسكري بتركيا في نفس اليوم من عام 1980 بقيادة كنعان أفرين، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1943

ألمانيا تنفذ عملية كوماندوس جريئة عندما خطفت الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني من منفاه في «جبل جران ساسو» في إيطاليا والطيران به إلى ميونخ، وأعلن من هناك من خلال الإذاعة إنه زعيم إيطاليا الأوحد.

1970

أول طائرة كونكورد تصل إلى مطار هيثرو في لندن قادمة من تولوز في فرنسا حيث كان يجري تجميعها في أول رحلة لهذه الطائرة الأسرع من الصوت.

1980

انقلاب عسكري في تركيا بقيادة كنعان أفرين.

2003

الأمم المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا بعد موافقة الأخيرة على دفع تعويضات تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار لضحايا طائرة بان آم.

2005

افتتاح مدينة ديزني لاند هونغ كونغ.

2012

المؤتمر الوطني العام في ليبيا ينتخب مصطفى أبو شاقور رئيسًا للحكومة بعد حصوله على 96 صوتًا على منافسه محمود جبريل الذي حصل على 94 صوتًا.