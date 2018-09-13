حدث في 13 سبتمبر.. اندلاع أحداث "أيلول الأسود" وهزيمة أحمد عرابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 13 سبتمبر/أيلول من عام 1970 اندلعت أحداث ما يعرف بـ"أيلول الأسود" بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تعد من أكثر الأحداث دموية عبر تاريخ الأردن، وفي نفس هذا اليوم من عام 1882 هزمت بريطانيا أحمد عرابي وبدأ احتلالها لمصر، فيما يلي تسلسل الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1882

بداية الاحتلال الانجليزي لمصر وهزيمة أحمد عرابي في معركة التل الكبير.

1936

اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني لمخفر البراق في المدينة.

1940

القوات الإيطالية تغزو مصر وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1970

بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث “أيلول الأسود”.

1988

الملك فهد بن عبد العزيز يضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام في مكة.

1993

ياسر عرفات وإسحاق رابين يوافقان على اتفاقية أوسلو القاضية بمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي على أراضي السلطة الفلسطينية.