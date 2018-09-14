حدث في 14 سبتمبر.. نابليون يحتل موسكو واغتيال بشير الجميّل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 14 سبتمبر/أيلول من عام 1812 تمكن نابليون بونابارت من السيطرة على العاصمة الروسية موسكو، كما اغتيل رئيس الجمهورية اللبناني المنتخب بشير الجميّل في نفس اليوم من عام 1982.

فيما يلي تسلسل الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1812

نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو أهم مدن الإمبراطورية الروسية.

1960

العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط / أوبك وذلك باجتماعهم في بغداد.

1982

اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميّل وذلك قبل تسلمه لمهامة بأيام.

2003

السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها.

2016

انتخاب السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلفا للفرنسي الموقوف ميشيل بلاتيني.