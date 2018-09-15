بومبيو: روسيا استخدمت وسائل سرية لزعزعة استقرار أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن روسيا استخدمت وسائل وصفها بـ"السرية" بهدف زعزعة استقرار الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبيره.

جاء ذلك في ملخص صحفي للوزير، مساء الجمعة، حيث قال: "كانت روسيا في السنوات القليلة الماضية عدوانية بشكل خاص في استخدام قدراتها السيبرانية والمعلومات المضللة وغيرها من الوسائل السرية لمحاولة زرع بذور عدم الاستقرار في الولايات المتحدة. وكما يوضح هذا الأمر التنفيذي، سيكون ثمة عواقب سريعة وشديدة إذا ما تدخلت روسيا أو أي حكومة أجنبية أخرى أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنها في الانتخابات الأمريكية".

وتابع قائلا: "ينص الأمر التنفيذي على فرض عقوبات إلزامية ضد الأشخاص الأجانب إذا تم تحديد مشاركتهم في التدخل في انتخاباتنا. كما يحدد تدابير إضافية في حال محاولة تدمير اقتصاد بلادنا أو التدخل فيه. وإذا أجازت حكومة ذلك البلد التدخل في الانتخابات أو وجهته أو رعته أو دعمته، لسوف نتعقبها".

وأردف الوزير بالقول: "ستواصل وزارة الخارجية العمل بشكل وثيق مع الوكالات الأخرى لتحدد وتكشف وتفضح التدخل الأجنبي الموجه ضد الانتخابات الأمريكية، بغض النظر عن الكيان الذي بدأه. وسنواصل أيضا العمل مع شركائنا حول العالم لمواجهة هذه التهديدات للديمقراطية في أي مكان وأينما كان محط تركيزها".