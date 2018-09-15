حدث في 15 سبتمبر.. الإفراج عن الزيدي وهتلر يحرم اليهود من المواطنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 15 سبتمبر/أيلول من عام 2009 تم الإفراج عن الصحفي العراقي منتظر الزيدي، والذي رمى حذاءه الشهير على الرئيس الأمريكي جورج بوش، وفي نفس اليوم من عام 1935 أصدر الزعيم النازي أدولف هتلر قانوناً حرم فيه اليهود من حق المواطنة في ألمانيا، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1916

استخدام الدبابات لأول مرة في التاريخ من قبل الجيش البريطاني في معركة السوم أثناء الحرب العالمية الأولى.

1928

الطبيب البريطاني ألكسندر فلمنج يكتشف البنسلين.

1935

الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر مجموعة من القوانين العنصرية عرفت باسم «قوانين نورمبرغ»، وتضمنت حرمان اليهود الألمان من حق المواطنة وتبني علم الصليب المعقوف شعار رسمي لألمانيا النازية.

1952

الأمم المتحدة توافق على ضم إرتريا إلى إثيوبيا بعد انتهاء الإدارة البريطانية لها.

1963

انتخاب أحمد بن بلة رئيساً للجزائر.

2009

الإفراج عن الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي اكتسب شهرة عالمية بعدما رشق الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بحذائه.

2015

إعلان نتائج تحقيق سقوط الرافعة في الحرم المكي الذي نفى الشبهة الجنائية وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية.