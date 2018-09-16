قائد سلاح البر الإيراني: لسنا على اعتاب حرب ولا يهددنا أي خطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال كيومرث حيدري، قائد سلاح البر بالجيش الإيراني، إن بلاده ليست على اعتاب حرب على حد تعبيره، مؤكدا على عدم وجود أي تهديدات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان حيدري قوله: "هذا بالطبع لا يعني الغفلة عن مبدأ الجهوزية لأنه وفقا لأمر سماحة القائد العام للقوات المسلحة، على القوات المسلحة أن تتصور نفسها دوما في متاريس الحرب.. الجهوزية الدفاعية والقتالية للجيش وصلت الي حد من الاستعداد للردع، بحيث أخذ أعداء الجمهورية الإسلامية يتشبثون اليوم بذرائع أخرى غير عسكرية".

ولفت حيدري إلى التصنيع العسكري في بلاده، قائلا: " معدات قوات سلاح البر للجيش الإيراني محلية الصنع مئة بالمئة تنتجها هي بنفسها أو تستخدم معدات تنتجها وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية الأخرى، وهي لا تعتمد على البلدان الأجنبية على الإطلاق".