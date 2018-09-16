عمدة لندن يدعو لاستفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—دعا صديق خان، عمدة العاصمة البريطانية، لندن، إلى اجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك على خلفية "فشل الحكومة من التوصل إلى خطة خروج مع الشركاء الأوروبيين".

جاء ذلك في مقال رأي كتبه خان لصحيفة غارديان البريطانية، حيث قال إن فشل الحكومة في التوصل لاتفاق سواء مع الحزب المحافظ بالبلاد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي يترك بريطانيا أمام خيارين إما "صفقة سيئة أو بلا صفقة".

ولفت خان إلى أن كلا الخيارين "خطيران للغاية" مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي بإمكانها المراهنة على الاقتصاد البريطاني ومعيشة البريطانيين، مجددا دعوته باستفتاء آخر قائلا إنه لابد منح البريطانيين قولا آخر.