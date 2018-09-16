حدث في 16 سبتمبر.. إعدام المجاهد عمر المختار وبدء مذبحة صبرا وشاتيلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 16 سبتمبر/أيلول من عام 1931، أعدمت السلطات الإيطالية "ِشيخ المجاهدين"، عمر المختار، شنقاً، وفي نفس اليوم من عام 1982 وقعت مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم.
- 1431
تمت معاهدة فخرية بين المسلمين والقشتاليين في الأندلس، قطعت بها مملكة قشتالة أكبر خطوة في سبيل تحقيق أمنيتها لتصفية الوجود الإسلامي في الأندلس.
- 1908
تأسيس شركة جنرال موتورز.
- 1931
القوات الإيطالية تعدم شنقًا المجاهد الليبي عمر المختار.
- 1978
ستون ألف قتيل في زلزال في إيران.
- 1970
ملك الأردن الحسين بن طلال يعلن الأحكام العرفية في أعقاب اختطاف أربع طائرات مدنية من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش.
- 1982
بدء مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان.
- 1990
أعلن في بغداد تعيين علي حسن المجيد وزير الحكم المحلي محافظاً للكويت.