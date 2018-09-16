حدث في 16 سبتمبر.. إعدام المجاهد عمر المختار وبدء مذبحة صبرا وشاتيلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 16 سبتمبر/أيلول من عام 1931، أعدمت السلطات الإيطالية "ِشيخ المجاهدين"، عمر المختار، شنقاً، وفي نفس اليوم من عام 1982 وقعت مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم.

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تمت معاهدة فخرية بين المسلمين والقشتاليين في الأندلس، قطعت بها مملكة قشتالة أكبر خطوة في سبيل تحقيق أمنيتها لتصفية الوجود الإسلامي في الأندلس.

1908

تأسيس شركة جنرال موتورز.

1931

القوات الإيطالية تعدم شنقًا المجاهد الليبي عمر المختار.

1978

ستون ألف قتيل في زلزال في إيران.

1970

ملك الأردن الحسين بن طلال يعلن الأحكام العرفية في أعقاب اختطاف أربع طائرات مدنية من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش.

1982

بدء مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان.

1990

أعلن في بغداد تعيين علي حسن المجيد وزير الحكم المحلي محافظاً للكويت.