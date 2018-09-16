تركيا تتهم 4 بـ"عمل عدائي ضد دولة أجنبية" بقضية استهداف سفارة أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه النائب العام التركي، الأحد، تهمة "القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية" لأربعة من المشتبه بهم في حادث الهجوم على السفارة الأمريكية في أنقرة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأشارت تقرير الوكالة إلى أن "النائب العام قدم لائحة الاتهام إلى وزير العدل، وفق أحكام المادة 306 من قانون العقوبات المتعلقة بارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، وذلك للحصول على إذن خطي لمحاكمتهم"، لافتة إلى أن وزير العدل التركي، عبدالحميد غُل، صادق على اللائحة.

وكان الأمن التركي قد أعلن في وقت سابق "إلقاء القبض على شخصين اعترفا بتنفيذ حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية وأن الشرطة ضبطت مع الشخصين سيارة ومسدس عيار 9 ملم، استخدما في الحادث المذكور"، لافتة إلى أن "تحريات الشرطة أظهرت أن الشخصين المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجلا جنائيا حافلا بالجرائم بدءًا من تعاطي المخدرات وصولا إلى سرقة السيارات".