حدث في 17 سبتمبر.. توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 17 سبتمبر/أيلول من عام 1978 وقّعت كل من مصر وإسرائيل اتفاقية "كامب ديفيد" الشهيرة، وفي نفس اليوم من عام 2008 قُتل 16 يمنياً بهجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية، صنعاء، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم.

1948

منظمة شتيرن تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين.

1961

إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.

1978

التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

2008

مصرع 16 مواطن يمني في هجوم بسيارة مفخخة على السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء.

2010

إسرائيل تغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم.

2016

طيران التحالف الدولي يقصف أحد المواقع العسكرية التابعة للنظام السوري في جبل ثردة في محيط مطار دير الزور، ويوقع خسائر بالأرواح والعتاد في صفوف قوات النظام.