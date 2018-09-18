حدث في 18 سبتمبر.. بشارة الخوري يستقيل من رئاسة لبنان تحت ضغط الشارع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 18 سبتمبر/أيلول من عام 1952، استقال الرئيس اللبناني، بشارة الخوري، تحت ضغط الشارع الذي ثار ضده بعد أن غيَر الدستور وانتخبه البرلمان لفترة رئاسية أخرى، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم.
- 96
نيرفا يصبح إمبراطورا لروما عقب اغتيال الإمبراطور الروماني دوميتيان.
- 1851
الإصدار الأول لصحيفة نيويورك تايمز.
- 1952
رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري يستقيل من الرئاسة تحت ضغط الشارع.
- 1964
جيش فيتنام الشمالية يعلن أن فرقتين منه قامت باجتياح فيتنام الجنوبية.
- 2014
عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني شمال العاصمة اليمنية صنعاء خلال موجة احتجاجات عارمة.