"جريمة كراهية".. جرحى بعملية دهس قرب مركز إسلامي في لندن

لندن، المملكة المتحدة --(CNN) بدأت شرطة لندن بالتحقيق في إمكانية أن يكون حادث اصطدام سيارة بمشاة بمركز اجتماعي للمسلمين، الأربعاء، جريمة كراهية، إذ قالت الشرطة في بيان، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بعد أن صدم الأشخاص في السيارة "عدداً من المشاة" وقادوا بعيداً.

وأوضح البيان أن الأشخاص الموجودين في السيارة، وهم 3 الرجال وامرأة، قد طلب منهم مغادرة موقف خاص قبل الحادث، إلا أنهم "قادوا السيارة بالقرب من المركز" وواجهوا عدداً من زائري المركز، في حين رددت المجموعة في السيارة الكلمات والتعليقات ذات الطابع "الإسلاموفوبي"، بحسب ما جاء في بيان الشرطة.

ومن جهته قال رئيس الأمن في جمعية الحسيني، حسان نادي، لـCNN إن الحادث وقع بينما كان 1500 شخص يغادرون بعد متابعة طقوس عاشوراء، مضيفاً أن المجموعة التي كانت في السيارة بدأت تتفوه بعبارات مثل " المسلمون القذرون"، كما كان السائق يحاول "قصارى جهده" لإصابة الأشخاص.

ويذكر أن السيارة تعرضت لتلف من قبل بعض الأشخاص الموجودين في المكان، قبل أن تصطدم بثلاثة أشخاص، كما أن الشرطة لم تتعامل مع المسألة كعملية "إرهابية"، إلا أن المحققين "ينظرون إلى جانب جريمة الكراهية من الاصطدام كعامل مشدد".