(CNN)-- قرر القضاء الفرنسي سجن المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب، الثلاثاء، والذي أوقف في أواخر أغسطس/ آب الماضي في فرنسا بعد أنباء تفيد بتورطه في قضية اغتصاب جديدة، بحسب ما ذكرت صحيفة هسبريس المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بشكل مستقل.

وفي نفس السياق، وبعد قرار القضاء الفرنسي، طالبت حملة أطلقها مجموعة من النشطاء المغاربة على "تويتر" الإذاعات المغربية بتجنب بث أغاني سعد لمجرد، بحسب ما نقلت هسبريس، إذ استخدم نشطاء وسم "#ماساكتاش" في حملتهم.

يذكر أن لمجرد دخل السجن سابقاً في باريس يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2016، بعد أن وضعت شابة فرنسية، تبلغ من العمر 20 عاما، شكوى بحقه لدى مصالح الشرطة، ووجهت له النيابة العامة إثر ذلك تهمة الاعتداء الجنسي المصحوب بالعنف.