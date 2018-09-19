نجمة الإباحة "دانيلز" تشارك "تفاصيل حساسة" عن علاقتها المزعومة بترامب

لوس أنجلس (CNN)— كشفت نجمة الأفلام الإباحية المعروفة باسم، ستورمي دانيلز، تفاصيل جديدة حول علاقتها المزعومة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بحيرة تاهو في 2006، في كتاب قدم "كشفاً كاملاً" بالإضافة إلى شرح دقيق عن أعضاء ترامب التناسلية.

وكانت النجمة الإباحية، واسمها الحقيقي ستيفاني كيلفرود قد ادعت سابقاً أنها كانت على علاقة بترامب قبل عدة سنوات من رئاسته، كما أوضح محاميها، مايكل أفيناتي لـ CNN، أن ستورمي اتجهت نحو سرد التفاصيل لأنها "مازالت محبطة من الأشخاص الذين يشككون في قولها الحقيقة"، مضيفاً أن موكلته "سئمت من كذب ترامب والمحامي رودي جولياني وآخرين بشأن ما حصل".

وادعت النجمة الإباحية في كتابها بأن "قضيب ترامب كان غريب الشكل"، إذ شبهته بـ"رأس الفطر العملاق"، كما تابعت بإضافة تفاصيل أخرى، أشار أفيناتي إلى أنها "تثبت أن قصة العلاقة الجنسية التي جمعتها مع ترامب كانت صحيحة".

ومع أن الرئيس الأمريكي لم يعترف بوجود أي علاقة جنسية تجمعه بدانيلز، إلا أن محاميه اعترف بدفع 130 ألف دولار لضمان صمتها. البيت الأبيض لم يرد على طلب التعليق.

أما فيما يتعلق بالسبب وراء كتابة الكتاب، لفتت دانيلز إلى أن المقابلة التي أجرتها مع الزميل أندرسون كوبر في برنامج لـCNN لم تغطي "سبب قراراتها والتكلفة الشخصية الحقيقية" بالنسبة لها، مضيفة: "أنا أستحق الفرصة للدفاع عن نفسي وذكر جميع الحقائق".

ولم يركز الكتاب، الذي حصلت CNN على نسخة منه، على تفاصيل العلاقة المزعومة مع الرئيس الأمريكي فحسب، بل تطرق أيضاً إلى سرد تفاصيل حياة النجمة الإباحية، إذ قالت دانيلز فيه إنها تعرضت للاغتصاب مراراً من قبل رجل كان يعيش بالقرب من صديق/ صديقة لها، وهي في 9 من العمر، إلا أن مستشارة توجيه قالت إن دانيلز "كاذبة" عندما كشفت أنها تعرضت للاغتصاب.