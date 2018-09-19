حدث في 19 سبتمبر.. حل الجيش المصري وانضمام عُمان لجامعة الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 19 سبتمبر/أيلول من عام 1882، أصدر الخديوي توفيق مرسوماً يقضي بحل الجيش المصري، وفي نفس اليوم من عام 1971 انضمت سلطنة عُمان لجامعة الدول العربية، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1882

الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري.

1957

الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض.

1971

سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية.

2002

مقتل خمس إسرائيليين في هجوم للمقاومة الفلسطينية على حافلة في تل أبيب. وقامت على إثر ذلك المدرعات الإسرائيلية بفرض حصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات داخل مقر إدارته في رام الله بالضفة الغربية. وبقي في هذا الحصار حتى خروجه للعلاج في فرنسا ثم وفاته عام 2004.

2007

اغتيال النائب في مجلس النواب اللبناني أنطوان غانم وذلك بتفجير سيارته في منطقة سن الفيل.