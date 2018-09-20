نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك العديد من الأمور التي تقف فيها الأمم المتحدة وأمريكا في الصف ذاته، وهناك أمور يشوبها اختلاف بالرأي، لافتا إلى الموقف من الاتفاق النووي الإيراني وأنه كان "إيجابيا" رغم المخاوف.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لغوتيريس مع الزميلة كريستيان امانبور، حيث قال: "لطالما كنت مناصرا للمحادثات متعددة الأطراف، ولدينا وضع براغماتي مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك أمور نختلف عليها ولكن هناك العديد من الأمور التي يمكننا التعاون والعمل معا فيها".

وتابع قائلا: "في العديد من المشاكل التي نواجهها تكون الولايات المتحدة الأمريكية داعمة بقوة للأمم المتحدة ودورها، مثل ملف اليمن حيث دعمت (أمريكا) جميع جهودنا فيما يتعلق بمحاولة التوصل للسلام، وفي سوريا فنحن نؤمن بأن أمريكا بإمكانها لعب دور في غاية الأهمية ونحن في صالح انخراط أمريكا أكثر في الأزمة السورية من أجل التوصل لحل سياسي، وكذلك في ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية كانت داعمة قوية لأعمالنا هناك".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وإعلان الإدارة الأمريكية عن انسحابها، قال غوتيريس: "لطالما قلنا إننا نتفهم المخاوف المتعلقة بالدور الإيراني في المنطقة وفي العديد من المجالات والوضع في اليمن والاسئلة حول سوريا والعراق وغيرها، إلا أننا طالما قلنا إننا نؤمن أن الاتفاق النووي كان أمرا إيجابيا وما كان يجب التخلي عنه، وعليه هناك أمور نتفق عليها وأخرى نختلف".