اتهام جراح أمريكي برز ببرنامج تلفزيوني بتخدير نساء واغتصابهن

(CNN)— قبل أن يُتهم الجراح، غرانت ويليم روبيكيو بتهمة الاغتصاب، كان يجذب أنظار الجمهور أثناء استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، ولكنه اليوم يواجه برفقة صديقته الحميمة، كريسيا لورا، تهماً بالاغتصاب باستخدام المخدر ومواد ممنوعة.

وقالت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن الجراح البالغ من العمر 38 عاماً وصديقته الحميمة، البالغة من العمر 31 عاماً، "استخدما مظهرهما الجميل لاغتصاب امرأتين على الأقل"، كما زادت التحقيقات في الفيديوهات الموجودة على هاتف روبيكيو من قلق السلطات حول وجود مئات الضحايا الآخرين.

أما فيما يتعلق بملابسات التهمة، قال المدعي العام في مقاطعة أورينج، توني راكاوكاس، الثلاثاء، "إن المحققين يعتقدون بأن رايلي كانت تتقرب من النساء في المطاعم أو الحانات قبل أن تدعو صديقها لمشاركتهم"، مضيفاً أن "رايلي وروبيكيو تعرفا على امرأة في مطعم، عام 2016، و في مناسبة أخرى دعاها إلى حفلة قبل أن يأخذاها إلى شقتهما ويغتصباها بينما كانت مخمورة".

وفي المقابل قال محاميا المتهمين، إن موكليهما كانوا "على علم بالتهم منذ عدة أشهر، كما أن كل منهما سينكر هذه الادعاءات في أول فرصة أمام المحكمة"، كما أضافوا أن روبيكيو ورايلي "يعتقدان بأن هذه الادعاءات تسيء إلى الضحايا الحقيقيين للاعتداء الجنسي ولا علاقة لعمل روبيكيو الطبي بالتهم".