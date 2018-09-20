أول تعليق من وزير هندي لـCNN بعد واقعة اغتصاب وحشي لطفلة عمرها 7 سنوات

نيودليه، الهند (CNN)-- في أول تعليق ردًا على واقعة الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت له طفلة في السابعة من عمرها في دلهي هذا الأسبوع، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات على الفتيات والنساء في الهند، قال عضو بارز في حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي لـCNN إن مكافحة العنف الجنسي كانت "تحدي لنا، بالنسبة لبلدنا".

وقال كيرين ريجيجو، وزير الدولة في وزارة الشؤون الداخلية الهندية وواحد من أكثر الوجوه المعروفة في الحكومة، إنه في بلد كبير مثل الهند "للسيطرة على معدل الجريمة ، وخاصة الجرائم الجنسية، إنه تحد كبير لنا جميعًا".

وأضاف أن هناك عقوبات أكثر صرامة وإجراءات جديدة لضمان سرعة تطبيق العدالة، لكن على البلد أن يركز على كيفية منع مثل هذه الهجمات في المقام الأول، معتبرا "أنه أمر مخز لمجتمعنا. ولا يتعلق الأمر بعدد الحوادث".

وتابع: "المزيد من الحوادث يعني المزيد من الخجل، لكنني أقول إن حادثة واحدة من حالات الاغتصاب الوحشية مخزية لنا جميعا". وأضاف ريجيجو: "الجرائم الجنسية ليست شيئًا محددًا لدولة ما. تحدث هذه الأنواع من الحوادث مع أشخاص معينين لديهم مشاكل معينة في عقليتهم أو عقليتهم. الآن، كما قلت ، لا شيء يمكن أن يبرر ذلك. حتى لو قلت أن الأرقام في الهند هي أكثر بسبب (من) عدد أكبر من السكان. هذا لا يبرر حادثة واحدة. إنه ألم فظيع بالنسبة لنا جميعا، لكننا، كمجتمع كبير، نرى المزيد من الحوادث في الهند ، وهو أمر سيء حقا".

ورأى أنه قبل أن يكون جزء من المشكلة نقص في عدد أفراد الشرطة في أنحاء مختلفة من البلد، بما في ذلك دلهي، موضحا أن "نقص أفراد الشرطة في كل مكان في البلاد... قواتنا في الشرطة ليست كافية وفقا للمتطلبات".

لكنه رفض الدراسة التي أجرتها مؤسسة طومسون رويترز مؤخرا والتي وصفت الهند بأنها أخطر بلد على النساء قبل أفغانستان وسوريا اللذين مزقتهما الحرب.

وقال الوزير الهندي: "لا ، لا ، هذا بيان مؤسف. لن أوافق على مثل هذه التصريحات. كما قلت لك، الهند بلد كبير، لذلك هناك حوادث تتناسب مع المجتمع، والتي قد تبدو كبيرة ولكن أي نوع من الحوادث، سواء كان ذلك في الآلاف أو بالمئات، فهي ليست مسألة التبرير، كما قلت حتى حادث واحد مؤسف لكن كونه مجتمعًا أكبر، فإن الحوادث أكثر".

واستكمل: "هذا لا يجعل الهند توصف بأنها المكان الأكثر خطراً والأكثر إقبالاً على النساء للذهاب إليه. هذا بيان مؤسف. تستقبل الهند أعداداً هائلة من السياح، ويأتي الناس ويستمتعون بالثقافة الهندية، والضيافة الهندية ولكن نعم ، هناك أيضاً حوادث. هذا هو السبب في أننا قلقون. نحن لا نهرب من الواقع ولكن في نفس الوقت، لا نرسم الهند والمجتمع الهندي على أنهما غير ودودين تجاه النساء، فهذا خطأ. هذه صورة خاطئة لا يجب رسمها للهند".